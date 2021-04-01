Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı
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Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı

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Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı

Liberal Demokrat Parti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti ile MHP tarafından kurulan Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldığını açıkladı. İki sayfalık bir açıklamayla kararını duyuran partinin bir süre sonra "1 Nisan" şakası yaptığı anlaşıldı.

Liberal Demokrat Parti'nin bugün Twitter hesabından yayınlanan iki sayfalık yazılı açıklamada, AK Parti ve MHP öncülüğünde kurulan Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldıkları duyuruldu.

1 NİSAN ŞAKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu paylaşımda ise iktidara yönelik sert eleştiriler yer aldı. 2 sayfalık açıklamanın sonunda da "Bu düşüncelerimizle parti olarak kararımızı verdik. Bu düşüncelerimizi en doğru temsil edebileceğimiz yere, 1 Nisan 2021 tarihi 00.01 saatinde Kutsal Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldık. Bu kararımız 24 saat geçerli olup 2 Nisan 2021 saat 00.01'de sona erecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur..." ifadeleri yer aldı.

Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldı

İLK VUKUATLARI DEĞİLMİŞ

LDP'nin açıklaması sosyal medya kullanıcıları arasında kısa süreli şaşkınlık yaratırken, paylaşımın "1 Nisan" şakası olduğu anlaşıldı. Zaman zaman yaptıkları esprili paylaşımlarıyla bilinen parti tarafından, geçtiğimiz yıllarda da aynı tür şaka içerikli paylaşımlar yapılmıştı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:39:08. #1.15#
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