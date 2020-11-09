LGS ne zaman, saat kaçta? 2021 LGS kapsamındaki merkezi sınav hangi gün?
09.11.2020 15:12 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:15
LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, LGS kapsamındaki merkezi sınav hangi gün? LGS ne zaman, saat kaçta?
Öğrencilerin, velililerin ve eğitim dünyasının merakla beklediği LGS sınav tarihi belli oldu. Peki, LGS ne zaman, saat kaçta? LGS kapsamındaki merkezi sınav hangi gün? İşte, detaylar?
LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.