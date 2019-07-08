LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Merzifon ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, başarıların devamı ve artması için herkesin eğitime destek vermesi gerektiğini söyledi.

İlçedeki eğitim başarısını artırmaya yönelik çalışmalarla ilgili faaliyetlerin meyvesini vermesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Demirkale, şunları dile getirdi:

"Öncelikle ben öğrencileri, ailelerini, öğretmenleri ve arkasındaki eğitim camiamızın hepsini tebrik ediyorum. Bu başarılar, daha güzel başarıların öncüleri olsun. Ben çocuklarımıza her zaman 'gönlünüzce ömrünüz olsun' diyorum. İnşallah gönüllerince hayatları olur, koydukları hedeflere ulaşırlar. Aileleriyle kurdukları hayalleri inşallah gerçekleştirirler."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ise öğrencilerden tercihlerini Merzifon'a yapmalarını istedi.

"Taş yerinde ağırdır" atasözünü anımsatan Yozgat, "Sevgili öğrenciler elbette ki tercihleriniz bizim için mukaddestir. Tercihlerinizi yaparken Türkiye'nin en güzide okullarını düşüneceksiniz. Ancak biz de diyoruz ki 'taş yerinde ağırdır'. Çocuklarınız dizinizin dibinde, eksiği varsa okullarıyla birebir paylaşarak, öğretmenleriyle telafisini sağlayarak üniversiteye daha iyi hazırlayacağınızın altını çiziyorum. Merzifon'da bu kadro var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından LGS'de derece elde eden 55 öğrenciye başarı belgeleri verildi.

Törene, Kaymakam Gürkan Demirkale, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

Kaynak: AA