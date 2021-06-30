LGS birincisi Ahmet: "Başarının sırrı planlı çalışmak ve kitap okumak"
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LGS birincisi Ahmet: "Başarının sırrı planlı çalışmak ve kitap okumak"

İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin - Haberler | Güncel

- LGS birincisi Ahmet: "Başarının sırrı planlı çalışmak ve kitap okumak" LGS sınavı sonuçları açıklandı, 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda 97 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaştı.

- LGS birincisi Ahmet: "Başarının sırrı planlı çalışmak ve kitap okumak"

İSTANBUL - LGS sınavı sonuçları açıklandı, 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda 97 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaştı. Bu birinciler arasında yerini alan Eğitim Bilimleri Pursaklar Ortaokulu'ndan Ahmet Erhan Avcı başarının sırrının düzenli çalışmak ve kitap okumak olduğunu söyledi.

Liselere Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı, sınava 1 milyondan fazla öğrenci girdi. MEB'den yapılan açıklamaya göre her iki oturumdaki tüm sorulara cevap veren öğrenci sayısı 97 oldu. Birinci olan öğrenciler başarılarının heyecanın yaşarken aileler ise çocuklarının başarıları ile gururlandı.

Sınavda tam puan olan öğrencilerden olan Ahmet Erhan Avcı, "1'inci olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. 7'inci sınavı bitirmemle birlikte LGS sınavına hazırlanmaya başladım. Planlı çalışarak, testler çözerek, bolca kitap okuyarak sınava hazırlandım. Eğitmen eşliğinde sınava hazırlandım, çok faydası oldu. Eğitmenin yol göstermesinin önemli katkıları oldu. Pandemi döneminde online olarak da eğitime devam ettik. Sınava hazırlananların 7'inci sınıfın bitmesinden itibaren yaz tatilinde çalışmaya başlayıp konuları bitirmesini öneriyorum. İleride çok çalışıp bilgisayar mühendisi olmak istiyorum" dedi.

Öğrencilerin sınava hazırlık sürecine ilişkin konuşan Pursaklar Eğitim Bilimleri Müdürü Mete Kabadayı ise "Eğitim bilimleri olarak her öğrenciye ayrı programlar yapıyoruz. Sınıfları bütüncül olarak ele almıyoruz her öğrenciye ayrı eğitim modeli veriyoruz. Danışmanlık sistemi hizmeti veriyoruz. Aileler de sınava hazırlık sürecinde önemli yer tutuyor. Biz öğrencilerimize aile, okul işbirliği içinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Disiplinli bir çalışma şart ama çocuklarımıza değer vermeliyiz. Öğrencilere asla bir yarış atı olarak görmeyin. Çocuklarımıza değer vererek onların düzenli, disiplinli şekilde sınavlara hazırlanmasını sağlayalım" diye konuştu.

(MRT-ACÖ-E)

LGS birincisi Ahmet: 'Başarının sırrı planlı çalışmak ve kitap okumak'
LGS birincisi Ahmet: 'Başarının sırrı planlı çalışmak ve kitap okumak'
LGS birincisi Ahmet: 'Başarının sırrı planlı çalışmak ve kitap okumak'
LGS birincisi Ahmet: 'Başarının sırrı planlı çalışmak ve kitap okumak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Ergin

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