LGS 3. tercihler ne zaman 2021? LGS 1. nakil sonuçları 2021!

LGS 2022 Sınav Tarihi: 4 Haziran 2022 Cumartesi, Merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşti. 2021 LGS soruları! LGS 3. tercihler ne zaman 2021? LGS 1. nakil sonuçları 2021!

6 Haziran tarihinde yapılan LGS sonuçları, 30 Haziran 2021 tarihinde açıklandı. Adaylar, "https://www.meb.gov.tr" adresinden sonuçları öğrenebilecek. LGS sonuçları! LGS 3. tercihler ne zaman 2021? LGS 1. nakil sonuçları 2021!

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

26 - 30 Temmuz arasında yapılan başvuru dönemi için sonuçlar henüz belli olmadı. 02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. 02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI 2021

2021 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuc.meb.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi yazarak 1. yerleştirme sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. 02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.