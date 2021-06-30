LGS 2021 Anadolu Lisesi taban puanları kaç? İstanbul'daki Anadolu Liseleri neler, kaç puan?

LGS 2021 sınav sonuçları 30 Haziran, bugün açıklandı. LGS sonuçlarını ardından öğrencilerin gözleri 2021 LGS tercih kılavuzuna döndü. Son dakika olarak MEB, 2021 LGS tercih listesini de yayınladı. Anadolu liselerinin puanlarını merak eden öğrenciler araştırmalara başladı. Peki, LGS 2021 Anadolu Lisesi taban puanları kaç? İstanbul'daki Anadolu Liseleri neler, kaç puan?

Liseye geçecek olan 8. Sınıf öğrencilerinin merakla beklediği LGS sonuçları ve 2021 LGS tercih kılavuzları açıklandı. Zorlu bir süreç olan tercih döneminde öğrencilerin en çok merak ettiği konu ise Anadolu, fen liseleri gibi liselerin taban puanları ve sıralamaları oluyor. Peki, LGS 2021 Anadolu Lisesi taban puanları kaç? İstanbul'daki Anadolu Liseleri neler, kaç puan? Detaylar haberimizde!

LGS 2021 ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI KAÇ?

2021 LGS Anadolu Lisesi puanları açıklandı.

2021 LGS tercih listelerine https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'DAKİ ANADOLU LİSELERİ NELER, KAÇ PUAN?

İstanbul'daki Anadolu Liseleri ve diğer illerdeki Anadolu Liselerinin taban, tavan puanlarına ve sıralamalarına, yüzdelik dilimlerine MEB üzerinden ulaşabilirsiniz.

2021 LGS Tercih kılavuzuna e okul üzerinden ulaşılabildiğinden sadece öğrenciler görebilmektedir.

2021 LGS tercih listelerine https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.