LGS 2.nakil başvuru ekranı! LGS boş kontenjtan 2021! LGS 2. nakil tercihleri ne zaman yapılacak? LGS ek tercih

Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıklanmasıyla birlikte LGS 2.nakil başvuru ekranı! LGS boş kontenjtan 2021! LGS 2. nakil tercihleri ne zaman yapılacak? başlıkları araştırılmaya başlandı. Son dakika gündem haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitim vizyonundaki dönüşümün, öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercihlerine de yansıdığını belirtti. LGS ek tercih

LGS 2.nakil başvuru ekranı! LGS boş kontenjtan 2021! başlıkları LGS tercihlerinin sonuçlanmasının ardından merak edilen konular arasında yer aldı. LGS 2. nakil tercihleri ne zaman yapılacak? LGS ek tercih!

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI!

Bir buçuk milyon öğrencinin girdiği Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı. LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

LGS 2. NAKİL BAŞVURU EKRANI

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

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2. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021