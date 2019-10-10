LG, Şeffaf OLED TV'lerini Harrods Vitrinlere Yerleştirdi

10.10.2019 03:24

LG Transparent OLED TV Harrods Vitrinlerine Yerleştirdi

Nihayet şeffaf OLED TV'lerin gerçek kullanım alanını gördük.



Yıllardır fuarlarda gösterilmelerine rağmen, şeffaf OLED TV ekranların çok pratik kullanım alanlarını henüz görememiştik.



Bu değerli teknolojinin kullanım alanını görmek için harika bir fırsat ünlü Harrods vitrinlerinde şimdi ye almaya başladı.



7 ile 28 Ekim tarihleri arasında 55 inçlik bu örnek kullanımları Londra seyahatinde olanlar tecrübe edebilir. Bu gelişmiş ve değerli teknolojinin pratikte kullanım alanını ilk kez görüyoruz. Daha önce ufakta olsa özellikle buzdolabı ve bazı diğer parçalarda bu şeffaf LCD teknolojisinin uygulamaları görmüştük. OLED ayrı ayrı arka aydınlatmalı pikselleri ile teoride çok daha iyi olmalı.



Ancak OLED teknolojisi evdeki OLED TV fiyatlarında gördüğümüz gibi oldukça yüksek ne yazık ki. Bu nedenle bu uygulama alanlarının neden bu kadar az olduğunu tahmin etmek şimdilik zor değil.



LG Display

Kaynak: Teknotalk.com