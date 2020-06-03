LG K41s "Bütçe Dostu" Fiyatlarla Türkiye'de Satışa Sunulacak
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LG K41s "Bütçe Dostu" Fiyatlarla Türkiye'de Satışa Sunulacak

Apple iPhone 12 ekranını üretecek şirketler arasında olan LG, 2020 K serisinde yer alan K41s akıllı telefonu Türkiye pazarında satışa sunuyor.

LG K41s
03.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:50

Apple iPhone 12 ekranını üretecek şirketler arasında olan LG, 2020 K serisinde yer alan K41s akıllı telefonu Türkiye pazarında satışa sunuyor. Dörtlü arka kamerası ve gelişmiş multimedya özellikler ile öne çıkan LG K41s'in Türkiye çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu.

LG K41s Fiyatı ve Çıkış Tarihi

LG Electronics (LG), Şubat ayında tanıttığı 2020 K Serisi telefonları (LG K61, LG K51S, LG K41S) Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Üstün performansı, gelişmiş dörtlü kamerası ve artırılmış multimedya fonksiyonları ile amiral gemisi telefonlara rakip olan LG K41s, Temmuz ayı itibarıyla operatör mağazalarında tüketicilerle buluşuyor. Birçok yeni özelliği bulunan K41s, birinci sınıf kullanıcı deneyimini bütçe dostu fiyatlarla sunacak.

LG K41s Özellikleri

Yüksek çözünürlüklü ana kamera, geniş açılı lens, derinlik sensörü ve K serisinde ilk olan makro kamera olmak üzere dört arka kamerası bulunan LG K41s, 6.5 inç 20: 9 HD + FullVision ekrana sahip. Diğer 2020 K serisi telefonlar gibi K41s de, etkileyici görüntüleme deneyimini geliştirmek için serinin önceki telefonlarından daha ince çerçeveye sahip ve sinematik orantılı ekran olarak tasarlanmış. LG K41s, gerçekçi 7.1 kanal deneyimi için 4.000mAh pili, DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi ve dayanıklılık için MIL-STD-810G Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası ile akıllı telefon deneyimini üstün multimedya özellikli telefona taşımak isteyen tüketiciler için mükemmel bir alternatif sunuyor.

LG K41s Teknik Özellikleri

İşlemci: 2.0 GHz Sekiz Çekirdek

Ekran: 6.55 inç 20: 9 HD+ FullVision Ekran

Bellek ve Depolama: 3GB RAM/ 32GB ROM/ microSD (2TB'a kadar)

Arka Kamera: 13MP Standart Kamera/ 5MP Süper Geniş Açılı Kamera/ 2MP Makro Kamera/ 2MP Derinlik Sensör

Ön Kamera: 8MP Standart Kamera

Pil: 4,000mAh

Boyut: 165.7 x 76.4 x 8.2mm

Ağ: LTE/ 3G/ 2G

Bağlanabilirlik: Wi-Fi/ Bluetooth 5.0/ NFC/ USB Type-C

Renk: Titanyum/ Siyah

Diğer: AI CAM/ DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi/ Google Asistan/ Google Asistan Düğmesi/ Google Lens/ Parmak İzi Okuyucu/ MIL-STD 810G Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası

Kaynak: Tamindir

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