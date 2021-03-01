LG'den klima alanlara Migros'tan hediye çeki
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LG'den klima alanlara Migros'tan hediye çeki

01.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:32
LG'den klima alanlara Migros'tan hediye çeki

LG'den 1-21 Mart'ta LG Dualcool ya da Artcool Klima alan kullanıcılara 200 TL değerinde Migros alışveriş çeki hediye ediliyor.

LG'den 1-21 Mart'ta LG Dualcool ya da Artcool Klima alan kullanıcılara 200 TL değerinde Migros alışveriş çeki hediye ediliyor.

LG açıklamasına göre, yazın kolay ve sağlıklı şekilde serinlemek, kışın ise evini hem konforlu şekilde ısıtmak hem de temiz havayla doldurmak isteyenlerin vazgeçilmez tercihi olan LG Klimalar, 21 Mart'a kadar sürecek kampanyayla daha da cazip bir seçenek haline geldi.

LG, 12.000 BTU/h kapasitedeki R32 soğutucu gazlı Dual Eco (S3-W12JA3AA), Dual Plus (S3-M12JA2FA) ve Artcool (S3-M12JARZA) modellerden satın alan tüketicilere Migros mağazalarında geçerli 200 TL tutarında alışveriş çeki hediye ediyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen tüketicilerin satın aldıkları ürünün fatura tarihinden geçerli olmak üzere en geç 1 ay içerisinde LG yetkili servisine kurulumunu yaptırmaları ve 21 Nisan 2021'e kadar www.lgkampanya.com adresindeki LG split klima kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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