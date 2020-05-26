Lezzet Düşkünleri yemek tarifleri! Şambali tatlısı tarifi! Şambali nasıl yapılır?
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Lezzet Düşkünleri yemek tarifleri! Şambali tatlısı tarifi! Şambali nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yemek yarışma programı Lezzet Düşkünleri izleyiciyi ekrana bağlarken aynı zamanda programda yapılan yemeklerle merak uyandırıyor. Şambali tatlısının yapıldığı bölümde izleyiciler, şambali tatlısı tarifi nedir ve şambali nasıl yapılır konularını merak etti.

Lezzet Düşkünleri yemek tarifleri! Şambali tatlısı tarifi! Şambali nasıl yapılır?
26.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:34

TV8'de yayınlanan yemek programı Lezzet Düşkünleri, yarışmacıların yaptığı yemeklerle merak uyandırıyor. Şambali tatlısının yapıldığı bölümler izleyiciler şambali tatlısının nasıl yapıldığını merak etti. Peki şambali nasıl yapılır? İşte şambali tarifi!

ŞAMBALİ NASIL YAPILIR?

Gereki malzemeler:

1 kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat, 3 su bardağı irmik, 1,5 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı şeker

Şerbeti için:

4 ,5 su bardağı şeker, 1 çay kaşığı limon suyu, 3 ,5 su bardağı su

YAPILIŞI

Geniş bir kapta şekeri ve yoğurdu karıştırın. Karışımın üzerine kalan diğer malzemeler ekleyin. Elde edeceğiz karışım biraz katı kıvamda olacak bu sizi korkutmasın. Sonra orta boy bir cam tepsi yağlayın ve üzerine boşaltın. Tepsideki karışımın üzerini düzeltmek için ellerinizi ıslatarak üzeri iyice düzeltin. Kaşık veya bıçak ile hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek hatları ortaya çıkarın. Üzerine fıstık dizinve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verin. 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirin.

ŞERBETİ

Tencereye su ve şeker alın. Kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesini sağlayın. Kaynayınca 12- 15 dakika kadar daha kayantın. Bu arada tatlı da pişmiş olacak. Sıcak şerbet fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir. 4- 5 saat iyice Şerbetini çekip dinlenen tatlı istenilen şekilde süsleyip servis edin. Afiyet olsun.

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