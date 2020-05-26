Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Gökhan Sarı kimdir? Gökhan Sarı kaç yaşında, nereli? TV8'de ekrana gelen Lezzet Düşkünleri yarışması izleyicilerin ilgisini çekerken yarışmacılar hakkında meraklı soruları da beraberinde getirdi. Lezzet Düşkünleri yarışmasını izleyenler Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Gökhan Sarı kimdir, Gökhan Sarı kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını merak etti.

İzleyicilerin beğeni ile izlediği Lezzet Düşkünleri programını izleyenler yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ettiler. Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Gökhan Sarı kimdir? Gökhan Sarı kaç yaşında, nereli gibi konular en çok merak edilen konulardan oldu.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACISI GÖKHAN SARI KİMDİR?

Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Gökhan Sarı aslen Mersinlidir. 37 yaşında aşçı olan Gökhan Sarı uzun yıllardır bu işi yapıyor. Gökhan Sarı, baba mesleği aşçılık olduğu için yeteneğinin oradan geldiğini düşünüyor.