Leylekler yıllardır köylülerin hazırladığı yerde yuva kuruyor
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Leylekler yıllardır köylülerin hazırladığı yerde yuva kuruyor

Ağrı'nın Yakınca köyünde eski elektrik direği üzerinde vatandaşlarca yapılan yuvada yazın konaklayarak yavrulayan leylekler, uzun yıldır baharı burada geçiriyor.

16.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:02

Ağrı'nın Yakınca köyünde eski elektrik direği üzerinde vatandaşlarca yapılan yuvada yazın konaklayarak yavrulayan leylekler, uzun yıldır baharı burada geçiriyor.

Gelişleriyle baharı müjdeleyen, gidişleriyle kışın habercisi olan ve ata sözlerine, deyimlere dahi konu olan leylekler, şubat ayından itibaren Avrupa'dan yola çıkıp Anadolu topraklarına varıyor.

Sürüler halinde göçen leylekler, kendileri için belirledikleri uygun noktalarda, ilkbahar ve yaz aylarında konaklayarak yavruluyor.

Yakınca köyünde yıllardır yuva yapan leylekler, bu yıl da yine köylüler tarafından kendileri için hazırlanan elektrik direğine yuvalarını kurdu.

Gelişleri köy ahalisini mutlu ediyorlar

"Baharın müjdecisi" kabul edilen leylekler, yuvalarına dönüşleriyle köy ahalisini yeniden çok sevindirdi.

Köydeki vatandaşların özel ilgi gösterip her yıl yaz aylarında sevinçle karşıladığı leyleklerin kanat çırparak uzun uçuşlar gerçekleştirmesi güzel görüntüler oluşturuyor.

Yaz aylarını köyde geçiren ve burada yavrulayan leylekler, havaların soğumasıyla binlerce kilometre uzaklıktaki sıcak bölgelere göç ediyor.

Köylülerden 70 yaşındaki Haydar Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin babası ve dedesi zamanında da köyde bulunduğunu söyledi.

Leyleklerin köyün simgesi haline geldiğini ve onları seyretmenin kendilerine keyif verdiğini ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Leylekler her yıl mart ayında köye geliyorlar. Burada yavruladıktan sonra sonbaharda tekrar gidiyorlar. Bu her sene böyle tekrarlanıyor. Bizim köylüler de yiyecek konusunda leyleklere yardımcı oluyor. Eskiden köyde cami yoktu, yuvaları bir evin üzerindeydi. Cami yaptık ve sadece leylekler için de bir direğin üzerine yuva yaptık. Leylekler de bize alışmış ve insanlardan korkmuyor. Köylüler de bazen balık veriyor. Köyün gençleri leyleklerle bol bol fotoğraf çekiyor."

Leylekler yıllardır köylülerin hazırladığı yerde yuva kuruyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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