Leyla Tonya'dan kanser hastalarına destek
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Leyla Tonya'dan kanser hastalarına destek

11.11.2020 17:12 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:16
Leyla Tonya'dan kanser hastalarına destek

Geçtiğimiz mayıs ayında kanser hastalığını atlatan Leyla Tonya, kanser hastalarını desteklemeye devam ediyor.

Hastalığı döneminde çok zor bir süreç geçirdiğini belirten Tonya, "Moral veren, zor zamanlarda yanınızda bulunan insanlar çok kıymetli, hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Hissettirilen bir güzel an bir insanın hayatını kurtarabilir." dedi.

KANSER HASTALARI İÇİN BİR PLATFORM KURACAK

Kanser hastalarına destek için çok yakında bir platform kuracağını da belirten Tonya detaylarını proje aşaması tamamlandıktan sonra açıklayacağını belirtti.

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