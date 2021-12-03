Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sı Deniz Işın kimdir?

Exxen platformunda yeniden ekrana gelecek olan Leyla ile Mecnun dizisinin kadrosu belli oldu.Dizinin yönetmeni Onur Ünlü, sosyal medya hesabından yeni Leyla'yı duyurdu. Oyuncu Deniz Işın ile fotoğrafını paylaşan Onur Ünlü, "Aa bak yeni Leyla!" notunu düştü. Peki Deniz Işın kimdir? sizler için araştırdık.

DENİZ IŞIN KİMDİR?

Deniz Işın, 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun oldu. Halen yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Instagram ve Scorp gibi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandığı videolarda yaptığı taklitler ile dikkatleri üzerine çeken Deniz Işın, ilk oyunculuk deneyimini FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile yaşadı. Son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde rol aldı.

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