Brezilya'da yayınlandığı dönem tüm Latin Amerika'yı etkisi altına alıp izlenme rekorları kıran "Avenida Brazi"' isimli diziden uyarlanan "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." izleyicilere sürprizlerle dolu sürükleyici bir hikaye sunuyor. Peki, Leyla final mi yapıyor, Leyla bitti mi? Leyla nedne final yapıyor?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. "Leyla" bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

LEYLA: HAYAT AŞK ADALETOYUNCULARI KİM?

"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..."inoyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt yer alıyor.

LEYLA NEDEN YOK?

Leyla, yeni bölümü 6 Temmuz Pazar 20.00'de NOW'da ekrana gelecek.

LEYLA FİNAL Mİ YAPACAK?

Leyla dizisinin 40.ölümde sezon finali yapması bekleniyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Vedat'ın özel şefi olarak Köroğlu Yalısı'na girmeyi başarır. Leyla'nın yalıya gelmesiyle şoke olan Nur, bir yandan açığa çıkmamak için mücadele ederken diğer yandan Köroğlu ailesine entrikalar kurmaya devam eder. Nur ve Mali'nin sabotajı sonucunda aileye ait metruk bina çöker. Nur çıkardığı kaosla aile içindeki dengeleri sarsmayı başarır. Nefeslerin tutulduğu finalde Köroğlu Yalısı'nda patlayan silah herkesi şoke edecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nur, Vedat'ı ölümden kurtarmasına rağmen olağan şüpheli olmaktan kurtulamaz. Vedat Köroğlu ise kendisini öldürmeye çalışan kişinin bulunması için çocuklarına 24 saat süre verir. Öte yandan Köroğlu Yalısı'nda Vedat'ın yetmişinci yaş günü kutlanacaktır. Dilara, babası için sürpriz bir doğum günü düşünürken kardeşleri Suat ve Ahsen bu fikre karşı çıkar. Nur bir yandan doğum günü partisini baltalamaya çalışırken, diğer yandan Leyla'nın baskılarıyla başa çıkmak zorundadır. Eren'in Köroğlu ailesi içinde istenmeyen kişi olduğunu fark eden Nur, Leyla ve Eren arasındaki yakınlaşmayı kullanarak harekete geçer. Gerilimin zirve yaptığı finalde Nur, kendisini şoke edecek gerçekle yüzleşecektir.