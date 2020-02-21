Leyla davasından sonra avukatlardan ortak basın açıklaması

21.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:22

Ağrı'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bugün görülen ikinci duruşmasında amca Yusuf Aydemir'in tutukluluğunun devam etmesi kararı üzerine Erzurum, Ağrı ve UCİM'in avukatları ortak basın açıklaması yaptı.



Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Leyla Aydemir'in ikinci duruşmasında mahkeme heyeti amca Yusuf Aydemir'in tutukluluğunun devamına karar verdi. Ayrıca Leyla Aydemir davası ikinci duruşması 27 Nisan 2020'ye ertelendi.



Kararın ardından Erzurum, Ağrı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları ortak basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında konuşan UCİM Başkanı Saadet Özkan, "Bugün Leyla çocuğumuz için hep birlikte buradayız. Bugün STK'lardan, basından, sosyal medyadan rahatsız olanları hiç anlayamıyoruz. Eğer biz burada olmasaydık, ne olacaktı, dava hangi hale gelecekti? Zaten geçen celse tanıkların bir bir ifadelerini nasıl değiştirdiklerini hep beraber gördük. Savcının geçen celsede tutuklama kararı cardı bu sefer tutuklamaları da kaldırdı. Davada somutlaştırılmış olayların soyutlaştırılmış hale getiriliyor olması anlamış değiliz. Bugün Leyla'nın katillerinin hep birlikte nasıl organize olmuş olduklarını görüyoruz. Biz organize olmuş katillere karşı buradayız. Organize edilmiş bir anlaşmaya karşı Leyla için sesimizi gür çıkaracağız. Kanarya Sevenler Derneği değil çocuk istismarı ile Mücadele Derneğiyiz. Leyla'yı örgütlü bir biçimde aç bıraktılar, difrize koydular ardından üstünden kıyafetleri çıkardılar. Sonrasında da bir suyun kenarına adilce attılar. Katiller ve onları koruyanlar adalet önünde hesap verecekler devletin varlığı yargının gücü ve adaletin mülkün temeli olduğunu unutturmayacağız ve bu davada 27 Nisan tarihinde saat 10'da burada hazır olacağız. Leyla için sesimiz çıkacak. Anladık ki basının gücü ve sosyal medyanın gücü daha fazla artmalı. Hep birlikte Leyla'nın çıkaramadığı ses olacağız ve onun için burada hazır bulunacağız. Çocuklar vatandır, vatanımıza sahip çıkacağız" dedi.



UCİM Dernek Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise, "Bizleri neden istemiyorlar medya gelmesin sivil toplum örgütleri de gelmesin emin olun arkadaşlar biz geleceğiz geleceğiz ama bırakmayacağız bu işin peşini. Ama bu ülkeye hiç unutmadı ki Leyla'yı, yani unutulduğunu zannediliyor. Bize kaç gündür insanlar nasıl arıyor nasıl yazıyorlar biliyor musunuz gidecek misiniz orada olacak mısınız bizi temsil edecek misiniz biz onlara çok rahatlıkla hep şunu söylüyoruz medya da orada olacak biz de orada olacağız biz bu ülkenin vicdanınız Leyla'nın katilleri ortaya çıkıncaya kadar Leyla'nın katilleri tutuklanıncaya kadar bakın katilleri diyoruz tutuklanınca ya kadar bize rahat yok bu ülkede uyku yok" diye konuştu.



Açıklamaların ardından avukatlar "çocuklar vatandır, vatanına sahip çık" sloganları attı. - AĞRI

Kaynak: İHA