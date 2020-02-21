Leyla davasına 27 Nisan'da devam edilecek
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Leyla davasına 27 Nisan'da devam edilecek

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili görülen duruşma 27 Nisan tarihine ertelendi.

21.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:20
Leyla davasına 27 Nisan'da devam edilecek

'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili görülen duruşma 27 Nisan tarihine ertelendi.

Ağrı Adliyesinde görülen duruşmada olayla ilgili olarak biri tutuklu 7 kişi yargılanıyor.

Duruşma sonunda tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 27 Nisan'a ertelendi.

(Özge Bozo - Sefa Tetik - Ramazan Demir/İHA)

Kaynak: İHA
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