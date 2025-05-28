Leyla 35. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 28 Mayıs Çarşamba NOW Tv'de izleyici ile buluştu. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla'nın, üvey annesinden intikamını almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Leyla 35. bölüm izleme linki var mı? Leyla 35. bölüm tek parça full HD izleme linki!

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Mali'nin Nur'u neyle tehdit ettiğini öğrenmek için harekete geçer. Nur ise Mali'deki görüntüleri ortadan kaldırmak için Güzide'ye sürpriz bir teklif yapar. Öte yandan Leyla'nın kendisine verdiği mühletle iyice köşeye sıkışan Tufan, Takoz'la yaptığı planı devreye sokar. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Civan, Leyla'ya karşı kurulan tuzağı bozmak için zamana karşı yarışırken, Leyla ise adım adım ölüme yürüyecektir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Civan'ın hastalığının son evreye girmesi herkesi derinden sarsar. Nur yıllar sonra hayatına giren ablası Handan'dan, Civan'ı kurtaracak bir teklif alır. Nur bu tehlikeli teklifi kabul ederken, ona yardım edecek kişi ise Leyla olur. Tansiyonun zirve yapacağı bölüm finalinde Nur ve Leyla, Civan'ı kurtarmak için omuz omuza mücadele verirken, beklenmedik vedalar ve sürpriz ayrılıklar peş peşe gelecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Civan, yaşadığı hafıza kaybını atlatır ve unuttuğu gerçeklerle yüzleşir. Leyla, Civan'ın her şeyi hatırlamasının bedelini Yıldız ailesine ödetir. Hatice ve Ferda'nın sırrı Yıldız ailesini darmadağın ederken, Tufan'la ilgili gerçek herkesi şaşkına çevirecektir. Nur ise bir zamanlar babasının yaşadığı yalıya gittiğinde sürpriz bir ismi karşısında bulur. Mali, Neco'yu öldürenin Nur olduğundan emin olur. Nefeslerin tutulduğu finalde Mali Nur'u ölümcül bir tuzağa çekerken, yaşadıklarına dayanamayan Civan Leyla'nın haykırdığı gerçekle şok olacaktır.

Leyla dizisini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.