Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, nereli?

Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Tiyatro Oyuncusu ödülünün sahibi Levent Üzümcü, birçok dizi, tiyatro ve sinema filminde rol aldı. Peki, Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, nereli?

Los Angeles Film Okulu Oyuncu Yönetmenliği eğitimi alan Levent Üzümcü Avrupa Yakası adlı dizide Cem Onaran karakteriyle ismini duyurmuştur. Peki, Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, nereli?

LEVENT ÜZÜMCÜ KİMDİR?

Levent Üzümcü 6 Temmuz 1972 yılında İzmir'de doğan Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. İlkokulu Karşıyaka Aydoğdu İlkokulu'nda, liseyi İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nde okudu. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu, Los Angeles Film Okulu Oyuncu Yönetmenliği eğitimi almıştır.

Atv'de yayınlanmış olan Avrupa Yakası adlı dizide Cem Onaran karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanında haftanın 3 günü Türkmax'ta yayınlanan Akıl Şampiyonu adlı yarışmada da sunuculuk yapmıştır.

1996 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyunundaki rolüyle 2015 Sadri Alışık Tiyatro Ödüllerinde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçilmesinden kısa süre sonra bu karar verilmiştir.

CHP'den 2019 yılında Şişli Belediye Meclisi üyesi seçilmiş olup aynı zamanda Şişli Belediye Meclisi Kültür ve Sanat Komisyonu başkanıdır.

Mart 2020'de İstanbul Şehir Tiyatroları'na geri dönmüştür. Ada ve Batu Üzümcü'nün babası olan Levent Üzümcü, psikolojik danışman Ebru Tuay ile 20 yıla yakın bir süre evli kalmıştır.

LEVENT ÜZÜMCÜ DİZİLERİ

1997 Bir Umut

1998 Küçük İbo Raşit

2000 Evdeki Yabancı Ali Ertan

2002 Biz Size Aşık Olduk Atilla

2002 Bayanlar Baylar Cemil

2003 Serseri Aşıklar Kenan

2004-2009 Avrupa Yakası Cem

2006 Kabuslar EviTelevizyon filmi

2010 Şen Yuva Münir

2011 Anneler ile Kızları Kerem

2012 Acayip Hikayeler

2012-2013 Harem

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Taner Ölmez Civan Canova
Spor Diego Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:50:48. #1.15#

title