Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, nereli?

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Tiyatro Oyuncusu ödülünün sahibi Levent Üzümcü, birçok dizi, tiyatro ve sinema filminde rol aldı. Peki, Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, nereli?

Los Angeles Film Okulu Oyuncu Yönetmenliği eğitimi alan Levent Üzümcü Avrupa Yakası adlı dizide Cem Onaran karakteriyle ismini duyurmuştur. Peki, Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, nereli?

LEVENT ÜZÜMCÜ KİMDİR?

Levent Üzümcü 6 Temmuz 1972 yılında İzmir'de doğan Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. İlkokulu Karşıyaka Aydoğdu İlkokulu'nda, liseyi İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nde okudu. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu, Los Angeles Film Okulu Oyuncu Yönetmenliği eğitimi almıştır.

Atv'de yayınlanmış olan Avrupa Yakası adlı dizide Cem Onaran karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanında haftanın 3 günü Türkmax'ta yayınlanan Akıl Şampiyonu adlı yarışmada da sunuculuk yapmıştır.

1996 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyunundaki rolüyle 2015 Sadri Alışık Tiyatro Ödüllerinde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçilmesinden kısa süre sonra bu karar verilmiştir.

CHP'den 2019 yılında Şişli Belediye Meclisi üyesi seçilmiş olup aynı zamanda Şişli Belediye Meclisi Kültür ve Sanat Komisyonu başkanıdır.

Mart 2020'de İstanbul Şehir Tiyatroları'na geri dönmüştür. Ada ve Batu Üzümcü'nün babası olan Levent Üzümcü, psikolojik danışman Ebru Tuay ile 20 yıla yakın bir süre evli kalmıştır.

LEVENT ÜZÜMCÜ DİZİLERİ

1997 Bir Umut

1998 Küçük İbo Raşit

2000 Evdeki Yabancı Ali Ertan

2002 Biz Size Aşık Olduk Atilla

2002 Bayanlar Baylar Cemil

2003 Serseri Aşıklar Kenan

2004-2009 Avrupa Yakası Cem

2006 Kabuslar EviTelevizyon filmi

2010 Şen Yuva Münir

2011 Anneler ile Kızları Kerem

2012 Acayip Hikayeler

2012-2013 Harem