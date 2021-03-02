Levent Tüzemen koronavirüs mü oldu, sağlık durumu nasıl? Levent Tüzemen kimdir?
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Levent Tüzemen koronavirüs mü oldu, sağlık durumu nasıl? Levent Tüzemen kimdir?

02.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:04
Levent Tüzemen koronavirüs mü oldu, sağlık durumu nasıl? Levent Tüzemen kimdir?

Galatasaraylılığı ile bilinen tecrübeli gazeteci ve yorumcu Levent Tüzemen yoğun bakıma alındı. Üzücü gelişme sonrası Levent Tüzemen kimdir, merak edildi. Levent Tüzemen sağlık durumu nasıl?

Levent Tüzemen'in koronavirüse yakalandığı ve hastalığı ağır geçirmesi nedeniyle tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi. Levent Tüzemen, sağlık durumu nasıl? Levent Tüzemen kimdir? Levent Tüzemen kaç yaşında, nereli?

LEVENT TÜZEMEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sabah Gazetesi'nin tecrübeli yazarlarından Levent Tüzemen, koronavirüse yakalanması nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Tüzemen'in koronavirüse yakalandığı ve hastalığı ağır geçirmesi nedeniyle tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

LEVENT TÜZEMEN KİMDİR?

Spor yazarı ve televizyon yorumcusu Levent Tüzemen bir dönem Altayspor takımında futbol oynamıştır. İzmir'de dünyaya gelmiştir.

1978 yılında Ege Express Gazetesi ile spor yazarlığına adım atmış ardından Yeni Asır Gazetesi, Sabah Gazetesi, Fotomaç gibi kurumlarda çalışmıştır. Ayrıca bir çok televizyon programında yer alan Levent Tüzemen Kanal, Atv gibi kanallarda yer almış iki sene Bizim Stadyum isimli programda yorumcu olarak yer almıştır.

Günümüzde A Spor ekranlarında spor yorumcusu olarak çalışmalarını sürdüren Levent Tüzemen sıkı bir Galatasaray taraftarı aynı zamanda kulübün kongre üyesidir.


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