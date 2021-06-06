Levent Tüzemen kimdir? Levent Tüzemen kaç yaşında, nereli?
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Levent Tüzemen kimdir? Levent Tüzemen kaç yaşında, nereli?

Levent Tüzemen kimdir? Levent Tüzemen kaç yaşında, nereli?
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Tecrübeli gazeteci ve spor yazarı olan Levent Tüzemen hakkında Levent Tüzemen kimdir? Levent Tüzemen kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte, Levent Tüzemen hayatı ve biyografisi

Levent Tüzemen kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Spor yazarı ve televizyon yorumcusu Levent Tüzemen hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

LEVENT TÜZEMEN KİMDİR?

Spor yazarı ve televizyon yorumcusu Levent Tüzemen bir dönem Altayspor takımında futbol oynamıştır. İzmir'de dünyaya gelmiştir.

1978 yılında Ege Express Gazetesi ile spor yazarlığına adım atmış ardından Yeni Asır Gazetesi, Sabah Gazetesi, Fotomaç gibi kurumlarda çalışmıştır. Ayrıca bir çok televizyon programında yer alan Levent Tüzemen Kanal, Atv gibi kanallarda yer almış iki sene Bizim Stadyum isimli programda yorumcu olarak yer almıştır.

Günümüzde A Spor ekranlarında spor yorumcusu olarak çalışmalarını sürdüren Levent Tüzemen sıkı bir Galatasaray taraftarı aynı zamanda kulübün kongre üyesidir.

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