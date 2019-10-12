Levent Kırca 4. ölüm yıl dönümü Levent Kırca kimdir?

12.10.2019 10:46

Türkiye'yi güldüren adam Levent Kırca, ölümünün 4. yıl dönümünde anılıyor. "Cevat Kelle", "Bestami" ve "Küçük Hüsamettin" gibi tiplemeleri ile tanınan usta oyuncu birçok tiyatro ve TV yapımında yer aldı. Levent Kırca'nın eserleri nelerdir? Levent Kırca kimdir?

LEVENT KIRCA KİMDİR?

Levent Kırca kimdir? Levent Kırca, Türk komedyen,tiyatro ve sinema oyuncusu.Aslen Orduludur.İlk kez 1964'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Ankara Birlik Sahnesi ve Halk Oyuncuları'nda çalıştı. Nasreddin Hoca Oyun Treni, Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?, Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?, Sağlık Olsun!, Ne Olur Ne Olmaz gibi televizyon dizilerinin yapımcılığını üstlendi.

1978'de Altınşehir adlı filmle sinemaya geçti. Ne Olacak Şimdi? ve Mavi Muammer adlı filmlerde oynadı. Hodri Meydan Topluluğu adlı Tiyatro Grubu'nu kurdu.Eski eşi Oya Başar ile birlikte Güzel ve Çirkin ve Sefiller adlı oyunları sergiledi. Üç Baba Hasan, Kadıncıklar adlı oyunları sergiledi. 1988'de başlayıp 17 yıl süren Olacak O Kadar adlı televizyon programını hazırladı. İlk sinema yönetmenlik denemesini Son adlı filmle yaptı. Daha sonra Şeytan Bunun Neresinde adlı filmi yönetti.1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı. Sanatçının ikisi ilk eşinden, ikisi de Oya Başar'dan olan 4 çocuğu bulunuyor.Levent Kırca Mart 2009 Belediye Seçimleri için DSP'den Üsküdar Belediye Başkanlığı için aday olmuştur, fakat 4'üncü sırayı alarak kazanamamıştır. Olacak O Kadar'ın yeni bölümleri 30 Mayıs 2009 da başlamıştır.

2015 yılında yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi görmekte olduğu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 Ekim 2015 gecesi saat 02.40'ta yaşamını yitirdi. Cenazesi, 13 Ekim 2015 Salı günü Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.

LEVENT KIRCA OYNADIĞI FİLMLER VE YAPIMLAR NELERDİR?

Filmler:

1978Taşı Toprağı Altın Şehir

1979 Ne Olacak Şimdi

1985 Mavi Muammer

2000 Ölürsün Gülmekten

2001 Son Oyuncu

2002 Şeytan Bunun Neresinde

2004 Kendini Bırak Gitsin

Ağa Kızı

2010 Son İstasyon

Televizyon dizileri:

1986-2010 Olacak O Kadar

2011 Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas