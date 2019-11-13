Levent Gülen ameliyat oldu
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Levent Gülen ameliyat oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Levent Gülen ameliyat oldu.

13.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:10
Levent Gülen ameliyat oldu

futbolcusu ameliyat oldu.

Toto Süper lig'in 18. sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'da defans oyuncusu Levent Gülen ameliyat oldu. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel A takım oyuncularımızdan Levent Gülen 07.11.2019 tarihindeki antrenmanda sol diz ön çapraz bağından yaralanmış olup, 13.11.2019 (bugün) tarihinde ön çapraz bağ rekonstriksiyon cerrahisi ile tedavi edilmiştir. Takıma dönüş sürecinin yaklaşık 6 ay olacağı öngörülmektedir. Oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, daha kuvvetli şekilde aramıza döneceğine inanıyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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