Levent Can kimdir? Levent Can kaç yaşında, nereli? Levent Can hayatı ve biyografisi!

05.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:28

Tiyatrocu Levent Can, sağlık durumu ile ilgi haberler gündeme geldi. Sevenlerini üzen haberler sonrası Levent Can kimdir? Levent Can kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları aranırken Levent Can hayatı ve biyografisi merak edildi.

LEVENT CAN KİMDİR?

Levent Can doğum tarihi: 23 Ağustos 1971

Levent Can kaç yaşında: 48 yaşında

Levent Can boyu: 1.79

Levent Can mesleği: Tiyatro oyuncusu

Levent Cani 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterini canladıran ünlü tiyatrocu, Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgarlı Bahçe, Kısmet Değilmiş ve Vatanım Sensin gibi popüler dizilerde yer aldı. Başrolünde Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı İçimdeki Fırtına dizisinde de Selim karakterini canlandıran Levent Can, Vatanım Sensin dizisindeki Flipos karakteriyle adından söz ettirmişti.

Levent Can

LEVENT CAN'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Ask Tesadüfleri Sever 2- Yorgo

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman- Kemal Albay

İçerde-Haluk

İçimdeki Fırtına-Selim Kara

Kurtar Vadisi:Pusu-Fehmi

Umutsuz Ev Kadınları – Altay

Son – Cevdet Korukan

Senin Hikayen – Kemal

Ezel – Kaya