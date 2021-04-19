Levent Balım (Levo) kimdir? Twitch'ten neden banlandı?

Zamanında Twitch'in önde gelen yayıncılarından biri olan Levo Twitchten neden banlandı, hangi platformlarda yayın hayatını sürdürüyor? Levent "Levo" Balım kimdir, kaç yaşındadır, evli midir? Detaylar haberimizde!

Türkiye'nin en ünlü yayıncılarından Levo Twitch'ten neden banlandı, aktif yayın hayatını hangi platformlarda sürdürüyor? Levo evli midir, sosyal medya hesapları nelerdir? gibi birçok sorunun cevabını sizler için derledik...

LEVENT BALIM (LEVO) KİMDİR?

Levent Balım, 27 Mayıs 1992 doğumludur. Sosyal medyada "Levo" adını kullanan ünlü yayıncı 2014 tarihinde canlı yayın yapmaya başladı ve hala daha yayınlarını devam ettiriyor. Her türlü oyunu iyi seviyede oynayan yayıncı, League of Legends oyununda Riven şampiyonunu çok iyi oynamasıyla ünlenmiştir.

Bir dönem Twitch ve özel hayatında oldukça sorunlar yaşayan Levo, hayatını düzene sokmayı başarsa da Twitch'ten banlanmaya devam etmiş ve Twitch'i bıraktığını duyurmuştur. Levo yayın hayatını Facebook Gaming üzerinden devam ettirmektedir.

Hayatında oldukça sorunlar yaşayan Levo, her şeyi yoluna koyarak Instagram'dan tanıştığı Bahar Balım ile 22 Haziran 2019'da evlenmiştir. Bunu da bir vlog olarak yayınladı.

Son dönemlerde YouTube'a oldukça önem veren Levo, güncel olarak YouTube üzerinden günlük vloglar ve oyun içerikleri paylaşıyor. Levo vloglarında genelde spor yaparken ve eşiyle birlikte geçirdiği zamanları gösteriyor.

LEVO FACEBOOK GAMING, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

FB Gaming de 125 bin'den fazla takipçisi olan Levo, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Ek olarak YouTube'da 252 bin'den, Instagram'da 100 bin'den, Twitter'da ise 50 bin'den fazla takipçisi vardır.