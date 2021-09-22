Levent Babataş kimdir? Levent Babataş kaç yaşında, nereli? Levent Babataş biyografisi! - Haberler
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Levent Babataş kimdir? Levent Babataş kaç yaşında, nereli? Levent Babataş biyografisi!

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Levent Babataş kimdir? Levent Babataş kaç yaşında, nereli? Levent Babataş biyografisi!

Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın sevgilisi olan ve zaman zaman gündeme gelen Levent Babataş'ın hayatı merak edildi. Peki, Levent Babataş kimdir? Levent Babataş kaç yaşında, nereli? Levent Babataş mesleği nedir? Levent Babataş hayatı ve biyografisi nedir?

Son dönemde sosyal medyada gündem olan ve magazin dünyasında sıkça adı geçmeye başlayan Levent Babataş hakkında detaylar merak edilmekte. Peki, Levent Babataş kimdir? Levent Babataş kaç yaşında, nereli? Levent Babataş mesleği nedir? Levent Babataş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

LEVENT BABATAŞ KİMDİR?

Bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapan Levent Babataş'ın bir önceki evliliğinden bir oğlu bulunmakta.

Levent Babataş İstanbul'da dünyaya gelmiş ancak aslen Erzincanlıdır. Kadıköy'de bulunan İstek Semiha Şakir Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Levent Babataş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitim almıştır. Gıda üzerine faaliyet gösteren işletmede kariyerini sürdüren Levent Babataş, Bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapan Levent Babataş'ın bir önceki evliliğinden bir oğlu bulunmakta.

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Haber: Levent Babataş kimdir? Levent Babataş kaç yaşında, nereli? Levent Babataş biyografisi! - Haberler
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