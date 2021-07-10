Les Lions Espor Arwen ile anlaştı!

Arwen, Les Lions'ın yeni WR menajeri olacak.

League of Legends'ın yeni çıkan mobil versiyonu Wild Rift ile espor ekosistemine giriş yapan Les Lions Espor Arwen ile anlaştı. Organizasyon, duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarıyla ve takipçileriyle paylaştı.

Les Lions Espor paylaştığı gönderide "TRANSFER! Daha önce ülkemizin Sivasspor Espor ve Dark Passage Gaming kulüplerinde menajerlik yapmış olan Selin "Arwen" Tok Wild Rift takımımımızın yeni menajeri olacaktır. Aileye hoş geldin!" açıklamasına yer verdi.

Les Lions, Selin Tok ile anlaşmadan önce ise 2 Temmuz günü Cem "DrKrIIzz" Bahar'ın takıma koç olarak katıldığını duyurmuştu. Organizasyon kısa bir süre önce kurulmasına rağmen Bambi GameTV turnuvasında geçtiğimiz günlerde şampiyon olmuştu.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros