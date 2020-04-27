Lerzan Mutlu'dan Demet Akalın'a şok doğum günü cevabı Demet Akalın, doğum gününü kutlamayan Lerzan Mutlu'nun paylaşımın altına yaptığı yoruma şok bir cevapla karşılaştı.

Şarkıcı Demet Akalın ile meslektaşı Lerzan Mutlu arasında sosyal medyada ilginç bir diyalog geçti. Akalın, doğum gününü kutlamayan Lerzan Mutlu'nun sosyal medya yaptığı son paylaşımın altına "Kız sen benim doğum günümü kutlamadın hayırdır?" yorumunu bıraktı.



