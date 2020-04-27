Lerzan Mutlu'dan Demet Akalın'a şok doğum günü cevabı
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Lerzan Mutlu'dan Demet Akalın'a şok doğum günü cevabı

Demet Akalın, doğum gününü kutlamayan Lerzan Mutlu'nun paylaşımın altına yaptığı yoruma şok bir cevapla karşılaştı.

27.04.2020 00:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:42
Lerzan Mutlu'dan Demet Akalın'a şok doğum günü cevabı

Şarkıcı Demet Akalın ile meslektaşı Lerzan Mutlu arasında sosyal medyada ilginç bir diyalog geçti. Akalın, doğum gününü kutlamayan Lerzan Mutlu'nun sosyal medya yaptığı son paylaşımın altına "Kız sen benim doğum günümü kutlamadın hayırdır?" yorumunu bıraktı.

Kaynak: Snob Magazin

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