Lenovo WhatsApp Danışma Hattı Türkiye'de Kuruldu

Küresel çapta en hızlı atak yapan şirketlerden birisi olarak bilinen Lenovo WhatsApp danışma hattını Türkiye'de de kurdu.

Küresel çapta en hızlı atak yapan şirketlerden birisi olarak bilinen Lenovo WhatsApp danışma hattını Türkiye'de de kurdu. Şirketin bu danışma hattı ile kullanıcılar hakkındaki bütün soru işaretlerini gidermesi bekleniyor.

Lenovo ilk etapta pek iyi modeller üretemiyordu. Ayrıca genel olarak şirketin derinleşen sorunları da bulunuyordu. Son 3 yılda çok güçlü bir toparlanma sergileyen ve adeta atağa kalkan firma, şimdilerde dünyanın en çok tercih edilen firmaları arasında yer alıyor. Özellikle de bilgisayar modellerinde ısınma ve çip sorunlarının olmaması onu daha tercih edilebilir yapıyor.

Lenovo WhatsApp hattı ile aktifleşecek

Dünya genelinde büyük bir etki gösteren şirket Şimdi de Türkiye'de aktif olmaya çalışıyor. WhatsApp hattı ile bunu sağlayacak olan kuruluş belirli saatlerde hizmet verecek.

Bilgisayar ve tablet gibi cihazlardan birisini almadan önce kullanıcılar genellikle kapsamlı bir araştırma yapar. Lenovo bu araştırmayı kullanıcıların daha rahat yapabilmesi için olanak tanıyor. Lenovo Türkiye, WhatsApp Danışma Hattı aşağıdaki numaralardan 10: 00 – 17: 00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

0531 212 69 44

0531 212 69 45

0531 212 69 46

Lenovo bu hizmetleri ile birlikte muhtemelen ilerleyen dönemlerde çok daha fazla tercih edilecek. Sizce şirket kullanıcılardan olumlu tepki alabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.