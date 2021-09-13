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Lenf kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Lenf kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor!

Oyuncu Boğaç Aksoy lenfoma kanseri tedavisine devam ediyor.

Oyuncu Boğaç Aksoy lenfoma kanseri tedavisine devam ediyor. Kemoterapi alan ve saçları dökülen Aksoy, moralini yüksek tutuyor. Sağlık durumu hakkında sık sık sevenlerine bilgi veren Aksoy, tedavide son aşamaya geçildiğini duyurdu.

21 gün hastanede yatacağını söyleyen yakışıklı oyuncu son durumu hakkında bilgi verdi.

Instagram sayfasından bir video yayınlayan Aksoy şunları söyledi;

Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım 'beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu... İlk günden bugüne harika yol kat ettik %95 oranında pet temiz çıktı. Ancak T hücreli non hodgkin olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maximum dozda kemoterapi alacakmışım benim içinde sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah'ın izniyle bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler saygılar herkese...

ÖNCE MODEL SONRA OYUNCU

Yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy da Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Özçivit gibi Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu yarışmada Aksoy üçüncülük derecesini elde etti.

Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken yakışıklı ismin daha sonra modellik kariyerine ara verip Vahide Gördüm Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı.

Çılgın Dershane 3 filminde rol alan Aksoy, daha sora Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar da oyunculuk kariyerine devam etti. İstanbul doğumlu olan yakışıklı oyuncu 32 yaşındadır.

Boğaç Aksoy verdiği bir röportajda kariyer yolculuğunu şu sözlerle anlatmıştı:

Best Model Of Turkey yarışmasında Berk Atan birinci olmuştu, ben üçüncü olmuştum. Benim babam da eskiden modeldi. Belki de ondan etkilendim. 19 yaşındayken futbol oynuyordum. Sonra modelliği bir deneyeyim dedim ve Best Model'a girdim. Ama asıl amacım oyunculuktu. Best Model'dan sonra 2 sene tiyatro eğitimi aldım. Bir ara Çin maceram oldu, bir süreliğine oraya gittim. Şansım yaver gitti, üç reklam filminde oynadım orada. Markaların reklam yüzü oldum.

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