Lenf kanserine yakalanan Arif Güloğlu'ndan haber var

Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2'nin genç yıldızı Arif Güloğlu'ndan müjdeli haber geldi

Tedavisi Ankara'da devam eden Arif Güloğlu, kemoterapiye başladı.

"4 AY SONRA İŞİMİN BAŞINA DÖNERİM"

Tedavisi çok olumlu ilerleyen oyuncu gördüğü manevi destek nedeniyle de son derece mutlu. Kendisini çok iyi hisseden genç oyuncu yakınlarına "Her şey böyle güzel ilerlerse 4 ay sonra işimin başına dönerim" dedi. (Tv100-Birsen Altuntaş)

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti. 19 yaşında İstanbul'a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: Snob Magazin