Kanser hastası kızı için yardım isteyen baba, "Ambulans göndereceğim" denilerek dolandırıldı
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Kanser hastası kızı için yardım isteyen baba, "Ambulans göndereceğim" denilerek dolandırıldı

Osmaniye'de, 9 yaşındaki lenf kanseri kızı Elif Naz'ın tedavisi için sosyal medya üzerinden yardım isteyen inşaat işçisi Ahmet Yalman, kendisini doktor olarak tanıtarak, "Size ambulans göndereceğim, bin lira yollamanız gerekiyor" diyen kişi tarafından dolandırıldı.

Kanser hastası kızı için yardım isteyen baba, 'Ambulans göndereceğim' denilerek dolandırıldı
12.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:36

Osmaniye'de, 9 yaşındaki lenf kanseri kızı Elif Naz'ın tedavisi için sosyal medya üzerinden yardım isteyen inşaat işçisi Ahmet Yalman, kendisini doktor olarak tanıtan kişi tarafından bin lira dolandırıldı.

"SİZE AMBULANS GÖNDERECEĞİM" DİYEREK, BİN LİRA İSTEDİ

3 çocuk babası Ahmet Yalman, lenf kanseri olan kızı Elif Naz'ın durumu ağırlaşınca, tedavi için sosyal medya üzerinden yardım istedi. Yalman ile irtibata geçen ve kendisini doktor olarak tanıtan kişi, "Ankara Mevki Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanıyım. Çocuğunuzun tedavisini üstleneceğim. Size buradan ambulans göndereceğim sadece bin lira yollamanız gerekiyor" diyerek, hesap numarası verdi. Parayı verilen hesaba gönderen baba, aradan geçen 2 güne rağmen ambulans gelmeyince dolandırıldığını anlayarak, polise başvurdu.

Kanser hastası kızı için yardım isteyen baba, 'Ambulans göndereceğim' denilerek dolandırıldı

"DESTEK İSTEDİK, DOLANDIRILDIK"

Dolandırıcının bulunup cezalandırılmasını isteyen Ahmet Yalman, "İnşaat işçisiyim. 3-5 kuruşla 3 çocuğumun karnını doyurabiliyordum. Salgın nedeniyle işsiz kaldım. Tedavi masraflarına paramız yetmediği için destek isterken, dolandırıldık. Çocuğumun durumu iyi değil. Bu vicdansızın yakalanmasını istiyorum" dedi.

Polis, dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kanser hastası kızı için yardım isteyen baba, 'Ambulans göndereceğim' denilerek dolandırıldı

Kaynak: DHA

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