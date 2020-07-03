Lemina G.Saray'dan ayrılıyor mu? Lemina G.Saray'dan ayrıldı mı?
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Lemina G.Saray'dan ayrılıyor mu? Lemina G.Saray'dan ayrıldı mı?

Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı ve sözleşmesi kağıt üzerinde sona eren Mario Lemina'nın Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Peki, Lemina G.Saray'dan ayrıldı mı? Lemina G.Saray'dan ayrılıyor mu?

Lemina G.Saray'dan ayrılıyor mu? Lemina G.Saray'dan ayrıldı mı?
03.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:03

Southampton'dan Galatasaray'a kiralanan ve sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Lemina G.Saray'dan ayrılıyor mu? Lemina G.Saray'dan ayrıldı mı?

LEMİNA G.SARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Southampton'dan Galatasaray'a kiralanan ve sözleşmesi sona eren Mario Lemina da Onyekuru'nun ardından Galatasaray'dan ayrılıyor.

Milliyet'in haberine göre; Sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta forma giyemeyecek olan Gabonlu futbolcu, kiralık sözleşmesinin bitmesi yüzünden önümüzdeki günlerde veda edecek.

Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı ve sözleşmesi kağıt üzerinde sona eren Mario Lemina da İstanbul'dan ayrılıyor.

LEMİNA'NIN G.SARAY PERFORMANSI

Mario Lemina'nın Trabzonspor maçı dahil 3 hafta oynamayacağı da kesinleşti. Lemina, bu sezon Şampiyonlar Ligi (2), Süper Lig (6) ve Türkiye Kupası'nda (2) toplam 10 maç kaçırırken, 6 karşılaşmada oyundayken maçı tamamlayamadı.

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