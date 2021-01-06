Leman Sam: İkisi de kötü roldeler

Pandemi nedeniyle kuaföre gidemediğini ifade eden Sam, uzayan saçlarıyla dikkat çekti. Sanatçı, "Virüs nedeniyle kuaföre gidemiyorum. Saçlarım çok uzadı, biraz bakımsız" dedi.

Kızı Şevval Sam ve "Sadakatsiz" dizisinde oynayan torunu Tarık Emir Tekin'in oyunculukları hakkında da konuşan Leman Sam, "Diyorum ki kızım oyuncu, torunum oyuncu... İkisi de kötü roldeler. Oyunculuğu en iyi gösteren şeydir ters roller. Tarık bizim çocuğumuz diye değil onu çok başarılı buluyorum" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet