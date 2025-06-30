Leman Hz. Muhammed karikatürü çizen D. P. kim?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Leman dergisinde Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatürü çizen şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Yayınlanan görüntülerde, şahsın yere yatırılarak ters kelepçe takıldığı görüldü. Peki, Leman Hz. Muhammed karikatürü çizen D. P. kim?
Leman dergisinde Hz. Muhammed'e yönelik yayımlanan çirkin karikatür resmen infiale neden oldu. Karikatürün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Leman Hz. Muhammed karikatürü çizen D. P. kim?
BAKAN YERLİKAYA'DAN "LEMAN" AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, karikatürü çizen kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum.
Leman Hz. Muhammed karikatürü çizen D. P. hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı.