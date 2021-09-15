Lehtar ne demek? Lehtar anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Lehtar kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Lehtar anlamı ne? Lehtar ne demek?

LEHTAR NE DEMEK?

lehtar: (lehta:rı), Arapça leh + Farsça -dar 1. isim, eskimiş Yandaş, taraftar. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. 2. isim, eskimiş, ekonomi Senet metninde, senet bedelinin kendisine ödenmesi yazılı olan kişi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Türk İşaret Dili Parmak Alfabesiyle Gösterilişi

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