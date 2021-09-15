Lehtar ne demek? Lehtar anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Lehtar, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Lehtar ne demek? Lehtar anlamı ne? İşte, Lehtar kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Lehtar kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Lehtar anlamı ne? Lehtar ne demek?
LEHTAR NE DEMEK?
lehtar:
(lehta:rı), Arapça leh + Farsça -dar
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