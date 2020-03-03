Legally Blonde 3 Filmi
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2001 ve 2003 yıllarında vizyona giren Legally Blonde ve Legally Blonde 2 filmlerinin üçüncüsü olarak çekilen Legally Blonde 3'ün başrolünde yine Reese Witherspoon yer alıyor.
Yönetmen: Jamie Suk
Senaryo: Amanda Brown, Kirsten Smith, Karen McCullah Lutz
Oyuncular: Reese Witherspoon, Alanna Ubach, Jessica Cauffiel
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Legally Blonde 3
Yapımcı Firma: MGM(Metro-Goldwyn-Mayer)
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 05.06.2020
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Kaynak: InterSinema.com