Legally Blonde 3 Filmi

03.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:57

2001 ve 2003 yıllarında vizyona giren Legally Blonde ve Legally Blonde 2 filmlerinin üçüncüsü olarak çekilen Legally Blonde 3'ün başrolünde yine Reese Witherspoon yer alıyor.

Yönetmen: Jamie Suk

Senaryo: Amanda Brown, Kirsten Smith, Karen McCullah Lutz

Oyuncular: Reese Witherspoon, Alanna Ubach, Jessica Cauffiel

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Legally Blonde 3

Yapımcı Firma: MGM(Metro-Goldwyn-Mayer)

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 05.06.2020



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Kaynak: InterSinema.com