LeBron James'tan Kobe Bryant açıklaması
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LeBron James'tan Kobe Bryant açıklaması

28.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:15
LeBron James'tan Kobe Bryant açıklaması

NBA'in hala oynayan en iyi oyuncuları arasında gösterilen LeBron James, önceki gün hayatını kaybeden yine basketbolun efsanevi isimlerinden ile ilgili yaptığı paylaşımda, 'Kalbi kırık ve derin bir üzüntü içinde' olduğunu belirtti.


Kobe Bryant için 'kardeşim' ifadesini kullanan James, "Her seferinde bir şeyler yazmak için oturduğumda kendimi ağlamaklı buluyorum. Seni, dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve Gianna'yı düşünüyorum." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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