Lebbeyk ne demek? Lebbeyk anlamı ne?
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Lebbeyk ne demek? Lebbeyk anlamı ne?

10.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:10
Lebbeyk ne demek? Lebbeyk anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Lebbeyk, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Lebbeyk ne demek? Lebbeyk anlamı ne? İşte, Lebbeyk kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Lebbeyk kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Lebbeyk anlamı ne? Lebbeyk ne demek?

LEBBEYK NE DEMEK?

Lebbeyk:

ünlem, eskimiş, Arapça lebbeyk

`Buyurun efendim, emredin` anlamlarında bir seslenme sözüdür.

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