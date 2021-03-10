Lebbeyk ne demek? Lebbeyk anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Lebbeyk, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Lebbeyk ne demek? Lebbeyk anlamı ne? İşte, Lebbeyk kelimesin anlamı!