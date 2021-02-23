Lebaleb ne demek? Lebaleb anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Lebaleb, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Lebaleb ne demek? Lebaleb anlamı ne? İşte, Lebaleb kelimesin anlamı!