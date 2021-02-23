Lebaleb ne demek? Lebaleb anlamı ne?
23.02.2021 11:28 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:31
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Lebaleb, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Lebaleb ne demek? Lebaleb anlamı ne? İşte, Lebaleb kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Lebaleb kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Lebaleb anlamı ne? Lebaleb ne demek?
LEBALEB NE DEMEK?
Lebalep:
(le'ba:lep), Farsça lebaleb
1. zarf, eskimiş Silme:
"Kahve lebalep dolu, tavan ve duvarlar donanmış." - Yahya Kemal Beyatlı
2. zarf, eskimiş Tıklım tıklım.