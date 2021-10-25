Lebaleb (Lebalep) ne demek? TDK'ya göre lebalep kelimesi ne anlama geliyor? Lebalep nedir? Doğru yazılışı nedir? - Haberler
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Lebaleb (Lebalep) ne demek? TDK'ya göre lebalep kelimesi ne anlama geliyor? Lebalep nedir? Doğru yazılışı nedir?

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Lebaleb (Lebalep) ne demek? TDK'ya göre lebalep kelimesi ne anlama geliyor? Lebalep nedir? Doğru yazılışı nedir?

Dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerden bazılarının anlamı bilinmiyor. Bu kelimelerden birisi de Lebalep kelimesidir. Peki Lebalep ne demek, ne anlama geliyor? Lebalep nedir? Türk Dil Kurumu'na göre lebaleb nedir, ne demektir? Doğru yazılışı nedir?

Lebalep kelimesinin anlamı merak ediliyor. Kelimenin doğru yazılışı lebaleb mi lebalep mi? Lebalep ne demek, ne anlama gelir? Lebalep kelimesinin anlamı nedir?

LEBALEB Mİ LEBALEP Mİ DOĞRUSU NEDİR?

Farsça'da kelime "Lebaleb" olarak geçmektedir. Fakat Türkçe'de kelime "Lebalep" olarak geçiyor. Yani kelimenin doğru yazılışı lebaleptir.

  • Farsça : Lebâleb
  • Türkçe : Lebalep

Anlamı : Tıklım tıklım, dolu

LEBALEP NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Farsça'dan (lebaleb) geçen lebalep kelimesi 2 farklı anlama gelmektedir. Lebalep "Silme" ve "Tıklım tıklım" anlamlarına geliyor.

Lebaleb (Lebalep) ne demek? TDK'ya göre lebalep kelimesi ne anlama geliyor? Lebalep nedir? Doğru yazılışı nedir?

TDK Lebalep 1. anlamı : Silme

TDK Lebalep 2. anlamı : Tıklım tıklım.

Kelimenin diğer anlamları ise şu şekilde:

- Ağzına kadar dopdolu, lebalep

- Ağızdan ağıza

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