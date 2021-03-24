Lebaleb (Lebalep) ne demek? TDK'ya göre lebalep kelimesi ne anlama geliyor? Lebalep nedir? Doğru yazılışı nedir?

Dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerden bazılarının anlamı bilinmiyor. Bu kelimelerden birisi de Lebalep kelimesidir. Peki Lebalep ne demek, ne anlama geliyor? Lebalep nedir? Türk Dil Kurumu'na göre lebaleb nedir, ne demektir? Doğru yazılışı nedir?