Vex ne zaman çıkacak? League of Legends Vex yetenekleri! LOL Vex ne zaman geliyor?
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Vex ne zaman çıkacak? League of Legends Vex yetenekleri! LOL Vex ne zaman geliyor?

Vex ne zaman çıkacak? League of Legends Vex yetenekleri! LOL Vex ne zaman geliyor?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Riot Games resmi web sitesinde üzerinden yapılan soru-cevap bölümünde Vex'in çıkış tarihine ve özelliklerine dair bilgiler verildi. LoL Vex ne zaman çıkacak? Vex yetenekleri neler? İşte detaylar!

Vex ne zaman çıkacak? LOL Vex ne zaman geliyor? sorularının yanıtları merak edilirken bir açıklama da League of Legends'dan geldi. Riot Games'in popüler strateji oyunu League of Legends'a yeni bir oynanabilir karakter dahil ediliyor. Şirket, yeni karakterini tanıtırken, Gücünün kaynağını (yani gölgesini) oyunda tam olması gerektiği gibi yansıtmak üstünde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Riot Games resmi web sitesi üzerinden oyuncuların yeni karakter hakkındaki sorularını yanıtlayan LoL Şampiyon Ekibi Baş Yapımcısı Reav3, Vex'in Işık Muhafızları etkinliğinden bir süre sonra oyuncuların kullanımına sunulacağını söyledi.

League of Legends, Vex ne zaman çıkacak? LoL Vex yetenekleri neler?

VEX NE ZAMAN ÇIKACAK?

Riot Games resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, her şey plandığı gibi giderse yeni oynanabilir karakter Vex Eylül'de oyuna dahil edilecek.

VEX'İN YETENEKLERİ NELER?

LoL Şampiyon Ekibi Baş Yapımcısı Ryan "Reav3" Mireles açıklamasına Vex'i şu şekilde tanıtıyor: "Tüm yetenekleri, kasvetli ve çarpıcı efektlerle, patlama gücünün tam potansiyelini göstermek için yeni teknolojiye sahip olacak."

Vex'in yeteneklerine dair henüz Riot Games cephesinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, tahminlere göre Viego ile bağlantılı olduğu için Vex,Harabenin Kara Sislerini de manipüle etme yeteneğine sahip olabilir.

Şampiyon Yol Haritasındaki teaser'ında kesinlikle ona ait olmayan büyük, tehditkar bir gölge gösterdiğinden, gölgelere komuta etme etrafında dönen başka bir benzersiz sihire sahip olacak gibi görünüyor. Bu gölgenin Annie'nin Tibbers'ı gibi bir evcil hayvan olması tamamen mümkün, ancak kesin olarak söylenecek bir şey yok.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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