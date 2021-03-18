League of Legends Uzayın Ritmi kostüm koleksiyonu tanıtıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

League of Legends Uzayın Ritmi kostüm koleksiyonu tanıtıldı!

18.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:29
League of Legends Uzayın Ritmi kostüm koleksiyonu tanıtıldı!

Uzayın Ritmi kostümleri çok yakında!

Dünyanın en çok çevrimiçi oyuncusuna sahip oyunu League of Legends Uzayın Ritmi kostüm koleksiyonunu oyuncularla paylaştı. Yeni kostüm konsepti uzay temalı bir çok kostüm ile birlikte geliyor. League of Legends'da yaptığı sosyal medya gönderisi ile tüm dikkatleri tekrar üzerine toplamayı başardı. İşte karşınızda Uzayın Ritmi kostümleri ve kostümün çıkacağı şampiyonlar!

Gelecek kostümler şu an PBE'de kullanılabilir ancak kaç RP'ye çıkacağı henüz bilinmiyor. bunun hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Ancak kostümlerin alıcısı şimdiden çok görünüyor.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Akif Ersoy Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Caner Erkin Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: League of Legends Uzayın Ritmi kostüm koleksiyonu tanıtıldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:57:35. #1.16#
title