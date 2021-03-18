League of Legends Uzayın Ritmi kostüm koleksiyonu tanıtıldı!

Dünyanın en çok çevrimiçi oyuncusuna sahip oyunu League of Legends Uzayın Ritmi kostüm koleksiyonunu oyuncularla paylaştı. Yeni kostüm konsepti uzay temalı bir çok kostüm ile birlikte geliyor. League of Legends'da yaptığı sosyal medya gönderisi ile tüm dikkatleri tekrar üzerine toplamayı başardı. İşte karşınızda Uzayın Ritmi kostümleri ve kostümün çıkacağı şampiyonlar!

Gelecek kostümler şu an PBE'de kullanılabilir ancak kaç RP'ye çıkacağı henüz bilinmiyor. bunun hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Ancak kostümlerin alıcısı şimdiden çok görünüyor.

Kaynak: Playerbros