League of Legends'in Yeni Şampiyonu: Zaun'un Kıvılcımı, Zeri!

Hızlı koşun, güç toplayın, kötüleri vurun. Zaun'un Kıvılcımı, Zeri 12.2 Yaması'nda koşa koşa Vadi'ye geliyor!

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Önümüzdeki yama ile sunuculara gelecek yeni nişancı şampiyonu Zeri'nin yetenekleri açıklandı.

Pasif: Canlı Batarya

Zeri her kalkan kazandığında hareket hızı elde eder. Bir rakibin kalkanına hasar verdiğinde onun enerjisini emerek kendisini korur.

Q: Taramalı

Pasif: Zeri'nin normal saldırıları büyü hasarı verir, YG'ye bağlı olarak güçlenir ve yetenek sayılır. Hareket etmek ve Taramalı yeteneğini kullanmak Zeri'nin kıvılcım cihazında enerji biriktirir. Tam yüke ulaştığında bir sonraki normal saldırısı yavaşlatır ve ilave hasar verir.

Aktif: Taramalı isabet ettiği ilk rakibe fiziksel hasar veren 7 atış yapar.

Taramalı SG'ye bağlı olarak artar, saldırı sayılır ve ilk atış isabet etkilerini uygular. Bekleme süresi, Zeri'nin normal saldırı yapma süresiyle aynıdır.

W: Ultraşok Lazeri

Zeri isabet ettiği ilk rakibi yavaşlatan ve ona hasar veren bir elektrik dalgası gönderir. Dalga bir duvara isabet ederse, çarpışma noktasından uzun menzilli bir lazer atar.,

E: Kıvılcım Akımı

Zeri kısa bir mesafe atılarak sonraki 3 Taramalı kullanımını rakipleri deşip geçecek şekilde güçlendirir. Atıldığı açıya bağlı olarak her yüzey şeklinin üstünden atlar ya da onun üstünde kayarak ilerler. Bir rakip şampiyona saldırı veya yetenek isabet ettirmek Kıvılcım Akımı'nın bekleme süresini azaltır.

R: Yıldırım Patlaması

Zeri etrafına yüklü miktarda elektrik saçarak yakınındaki rakiplere hasar verir ve orta uzunlukta bir süreliğine aşırı yüklenir. Zeri aşırı yüklenmişken hasar, saldırı hızı ve hareket hızı artışı kazanır. Rakip şampiyonlara saldırmak aşırı yüklenme süresini yeniler ve bir hareket hızı yükü daha ekler. Zeri aşırı yüklenmişken Taramalı atışları, daha hızlı ilerleyen ve rakiplerin arasında seken zincirleme yıldırımlar oluşturan bir üçlü atışa dönüşür.

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