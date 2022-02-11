League of Legends içeriklerinde fiyat değişikliği gerçekleşecek

League of Legends'ın internet sitesinde yapılan açıklamda, "Yapılan açıklamanın detaylarında ise 2021'in son çeyreğinde artan enflasyon değerleri ve kur hareketliliğinden ötürü yaşanan değişikliklerden kaynaklı diğer sunucular ile açılan makasın düzeltilmesi için içerik bedellerinde güncellemeye gidiyoruz. Bu tarz durumlarda sizlere karşı elimizden geldiğince şeffaf olduk ve bundan sonraki planlarımızda aynı şekilde şeffaf olmayı sürdüreceğiz."

EN AVANTAJLI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI SÜRDÜRÜLECEK

Riot Games, Türkiye'deki oyuncularına verdiği servisler için yatırımları artırıyor. Küresel olarak yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler ve operasyonların maliyetleri de bedel artışlarıyla ilişkili olacak. Ancak Riot Games, öncelikli olarak topluluk odaklı bir fiyatlandırma yapmak olacağını da bildirdi. "Bedel güncellemesine rağmen Türkiye sunucusu gelişmekte olan ülkelere ait olan diğer sunucularla karşılaştırıldığında hala en avantajlı ücretlendirme politikasını sürdürecektir"