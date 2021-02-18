League of Legends 11.4 yama notları
18.02.2021 10:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:45
League of Legends 11.
4 yama notları yayımlandı. Peki 11.4 güncellemesinde öne çıkan değişiklikler ve yenilikler neler oldu? Gelin hep birlikte göz atalım.
LoL 11.4 Yama Notları Neler Sunuyor?
Bu yamada Kai'Sa, Samira gibi oyunun ilerleyen zamanlarında önemli etkisi olan şampiyonlar zayıflatılırken Fiora, Katarina, Jinx gibi birçok şampiyonlar güçlendirildi. Eşyalarda değişikliğe gidildi.
Amumu
CAN 613 ? 615
E - Sinir Krizi
Braum
R - Freljord Karşılaması
Caitlyn
Kaynak: Playerbros