LCS Yaz Mevsimi 6. hafta 1. gün karşılaşmaları tamamlandı
TSM ve Cloud9'ın mağlup olmasıyla avantajını büyütmek isteyen 100 Thieves ekibine son sıralardaki Golden Guardians çelme taktı.
Geçtiğimiz hafta birbirinden güzel maçlara sahne olan LCS'de 6. haftaya favorilerin mağlup olduğu bir gün ile başladık. Lider 'in en yakın takipçisi TSM ligin son sıralarındaki Counter Logic Gaming'e mağlup oldu. Cloud9 ise bir diğer zayıf takımlardan Fly Quest'e karşı hayal kırıklığına uğradı. Temsilcimiz Closer'ın ekibi 100 Thieves direkt rakiplerinin çelme yediği günde yakalayabileceği avantajı Golden Guardians'a yenilerek geri tepti.
İlk günden istediği sonuçları almayı başaran Team Liquid ve Evil Geniuses ligin zirvesiyle olan farkı biraz da olsa kapattı. İşte LCS Yaz Mevsimi altıncı hafta birinci gün sonuçları:
TSM 0 — 1 Counter Logic Gaming
Fly Quest 1 — 0 Cloud9
100 Thieves 0 — 1 Golden Guardians
Evil Geniuses 1 — 0 Immortals
Dignitas 0 — 1 Team Liquid
Yukarıdaki karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Altıncı hafta mücadeleleri yarın ve sonraki gün oynanacak toplamda on karşılaşma ile sonlanacak. Lider 100 Thieves koltuğunu kaptırmak istemiyorsa önce Evil Geniuses, ardından TSM'e karşı hata yapmamak zorunda. Haftanın kalan fikstürü şu şekilde:
Pazar
00: 00 Golden Guardians vs TSM
01: 00 Team Liquid vs Immortals
02: 00 100 Thieves vs Evil Geniuses
03: 00 Cloud9 vs Dignitas
04: 00 Fly Quest vs Counter Logic Gaming
akşam 23: 00 Team Liquid vs Golden Guardians
Pazartesi
00: 00 Fly Quest vs Immortals
01: 00 TSM vs 100 Thieves
02: 00 Evil Geniuses vs Cloud9
03: 00 Dignitas vs Counter Logic Gaming
Kaynak: Playerbros