LCS Yaz Mevsimi 6. hafta 1. gün karşılaşmaları tamamlandı

TSM ve Cloud9'ın mağlup olmasıyla avantajını büyütmek isteyen 100 Thieves ekibine son sıralardaki Golden Guardians çelme taktı.

Geçtiğimiz hafta birbirinden güzel maçlara sahne olan LCS'de 6. haftaya favorilerin mağlup olduğu bir gün ile başladık. Lider 'in en yakın takipçisi TSM ligin son sıralarındaki Counter Logic Gaming'e mağlup oldu. Cloud9 ise bir diğer zayıf takımlardan Fly Quest'e karşı hayal kırıklığına uğradı. Temsilcimiz Closer'ın ekibi 100 Thieves direkt rakiplerinin çelme yediği günde yakalayabileceği avantajı Golden Guardians'a yenilerek geri tepti.

İlk günden istediği sonuçları almayı başaran Team Liquid ve Evil Geniuses ligin zirvesiyle olan farkı biraz da olsa kapattı. İşte LCS Yaz Mevsimi altıncı hafta birinci gün sonuçları:

TSM 0 — 1 Counter Logic Gaming

Fly Quest 1 — 0 Cloud9

100 Thieves 0 — 1 Golden Guardians

Evil Geniuses 1 — 0 Immortals

Dignitas 0 — 1 Team Liquid

Yukarıdaki karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Altıncı hafta mücadeleleri yarın ve sonraki gün oynanacak toplamda on karşılaşma ile sonlanacak. Lider 100 Thieves koltuğunu kaptırmak istemiyorsa önce Evil Geniuses, ardından TSM'e karşı hata yapmamak zorunda. Haftanın kalan fikstürü şu şekilde:

Pazar

00: 00 Golden Guardians vs TSM

01: 00 Team Liquid vs Immortals

02: 00 100 Thieves vs Evil Geniuses

03: 00 Cloud9 vs Dignitas

04: 00 Fly Quest vs Counter Logic Gaming

akşam 23: 00 Team Liquid vs Golden Guardians

Pazartesi

00: 00 Fly Quest vs Immortals

01: 00 TSM vs 100 Thieves

02: 00 Evil Geniuses vs Cloud9

03: 00 Dignitas vs Counter Logic Gaming

Kaynak: Playerbros