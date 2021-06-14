LCS 2021 Yaz Mevsimi ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LCS 2021 Yaz Mevsimi ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı

LCS 2021 Yaz Mevsimi ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Closer'lı 100Thieves ikinci hafta üçüncü günde Evil Geniuses'ı mağlup etti ve ilk altı karşılaşmada beşinci galibiyetini aldı.

LCS 2021 Yaz Mevsimi ikinci hafta karşılaşmaları bu sabah temsilcimiz 'ın ekibi 100Thieves'in Evil Geniuses'ı mağlup etmesiyle sona erdi. Her takımın birbirini yenebildiği ilk iki hafta periyodunda en istikrarlı takım 100Thieves gibi gözüktü. Oynadıkları altı karşılaşmanın beşini kazanarak zirvedeki yerlerini korudular. Bu sabah oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. İşte ikinci hafta üçüncü gün maçlarının sonuçları:

Golden Guardians  1 — 0  Fly Quest

Immortals  0 — 1  Team Liquid

Counter Logic Gaming  0 — 1  TSM

Cloud9  1 — 0  Dignitas

Evil Geniuses  0 — 1  100Thieves

Günün sürprizi Golden Guardians tarafından geldi. Ligin en kötü kadrolarından birine sahip olan GG, bir önceki gün TSM'i mağlup eden Fly Quest'i yenmeyi başardı. Cloud9 ise üst üste dördüncü galibiyetini alarak biraz toplarlanmış gibi görünüyor. 100Thieves için işler oldukça yolunda gidiyor. Closer'ın yanına onun kalitesinde bir oyuncu daha eklendiğinde takımın ne kadar sınıf atladığını gördük. Abbedagge hem suikastçi hem kontrol büyücüsü hem de tamamlayıcı nitelikteki şampiyonları üst seviye oynayabiliyor. Nitekim TSM ve Golden Guardians karşısındaki muhteşem Akali performansları ve Evil Geniuses karşısındaki Orianna oyunu ile ikinci haftanın en değerli oyuncusu seçilmeyi başardı.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Meral Akşener Boris Johnson Mehmet Özhaseki
Magazin Sarp Akkaya Selma Ergeç Tuğrul Tülek Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Merih Demiral Rıza Çalımbay Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
LCS 2021 Yaz Mevsimi ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 11:35:14. #1.13#

title