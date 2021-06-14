LCS 2021 Yaz Mevsimi ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı

Closer'lı 100Thieves ikinci hafta üçüncü günde Evil Geniuses'ı mağlup etti ve ilk altı karşılaşmada beşinci galibiyetini aldı.

LCS 2021 Yaz Mevsimi ikinci hafta karşılaşmaları bu sabah temsilcimiz 'ın ekibi 100Thieves'in Evil Geniuses'ı mağlup etmesiyle sona erdi. Her takımın birbirini yenebildiği ilk iki hafta periyodunda en istikrarlı takım 100Thieves gibi gözüktü. Oynadıkları altı karşılaşmanın beşini kazanarak zirvedeki yerlerini korudular. Bu sabah oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. İşte ikinci hafta üçüncü gün maçlarının sonuçları:

Golden Guardians 1 — 0 Fly Quest

Immortals 0 — 1 Team Liquid

Counter Logic Gaming 0 — 1 TSM

Cloud9 1 — 0 Dignitas

Evil Geniuses 0 — 1 100Thieves

Günün sürprizi Golden Guardians tarafından geldi. Ligin en kötü kadrolarından birine sahip olan GG, bir önceki gün TSM'i mağlup eden Fly Quest'i yenmeyi başardı. Cloud9 ise üst üste dördüncü galibiyetini alarak biraz toplarlanmış gibi görünüyor. 100Thieves için işler oldukça yolunda gidiyor. Closer'ın yanına onun kalitesinde bir oyuncu daha eklendiğinde takımın ne kadar sınıf atladığını gördük. Abbedagge hem suikastçi hem kontrol büyücüsü hem de tamamlayıcı nitelikteki şampiyonları üst seviye oynayabiliyor. Nitekim TSM ve Golden Guardians karşısındaki muhteşem Akali performansları ve Evil Geniuses karşısındaki Orianna oyunu ile ikinci haftanın en değerli oyuncusu seçilmeyi başardı.

Kaynak: Playerbros